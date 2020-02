Si trasferisce e svuota il suo appartamento sul marciapiede

BASILEA - La Brombacherstrasse di Basilea sembra un ecocentro. Da quasi una settimana, un enorme mucchio d'immondizia e vecchi mobili è stato sparso di fronte a una palazzina. «Una donna si è trasferita e ha lasciato tutto per strada», afferma il proprietario dell'edificio. Che aggiunge: «Non sono riuscito a trovare nessuno in così poco tempo per rimuovere i rifiuti». Secondo lui, tutto è iniziato con due o tre oggetti. Poi il mucchio sarebbe cresciuto di giorno in giorno.

Un'altra persona ha confermato tutto a 20 Minuten: «All'inizio c'erano solo due o tre mobili. Ora la montagna d'immondizia è così grande che quasi non vedi dall'altra parte del marciapiede. È semplicemente incredibile». Anche un altro passante è indignato: «Non ho mai visto una cosa del genere!».

Nel frattempo, la polizia è andata sul posto e ha messo i nastri intorno ai rifiuti. L'inquilina colpevole deve quindi aspettarsi una multa salata. Inoltre, secondo il proprietario dell'alloggio, la signora gli deve ancora 14 affitti.