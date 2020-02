Cinque cittadini svizzeri stanno per lasciare la quarantena

MARSIGLIA - Sono 338 le persone che dopo essere rientrate con dei voli speciali dalla metropoli cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, si trovano in quarantena in Provenza, a una trentina di chilometri da Marsiglia. Tra queste si contano anche cinque cittadini svizzeri, che la prossima domenica dovrebbero però poter lasciare il centro di isolamento ad Aix-en-Provence.

In quest'ultimo si trovano attualmente 113 persone. In un altro centro situato a Carry-le-Rouet sono invece poste in quarantena 225 persone, di cui ben 144 hanno potuto lasciare questa mattina la struttura ricevendo un certificato di non contagiosità. Lo ha annunciato oggi un responsabile della Croce Rossa che gestisce il centro.