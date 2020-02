I prodotti da Wish si faranno aspettare di più

Shopping online Caricamento in corso ... Ordini prodotti su Wish o Aliexpress? Sì, regolarmente No, sono scadenti A volte, quando non riesco a trovarli altrove Non faccio mai acquisti online [{"keyQ":"q_o7qmz"}] Vota Risultati Ordini prodotti su Wish o Aliexpress? Sì, regolarmente 42% (242 voti) 42% No, sono scadenti 18% (102 voti) 18% A volte, quando non riesco a trovarli altrove 34% (195 voti) 34% Non faccio mai acquisti online 7% (43 voti) 7% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1419123,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"956488","title":"Shopping online","questions":{"q_o7qmz":{"a":{"a_85wqf":"Sì, regolarmente","a_iw6zy4":"No, sono scadenti","a_587gnx":"A volte, quando non riesco a trovarli altrove","a_l0xzbo":"Non faccio mai acquisti online"},"q":"Ordini prodotti su Wish o Aliexpress?","t":"0"}}}

ZURIGO - Se siete tra quelle persone che ordinano prodotti sulle piattaforme online cinesi, per mettere le mani sulla merce acquistata vi toccherà pazientare un po' di più. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, tra l’Europa e la Cina ci sono pochissimi collegamenti aerei: una situazione che sta avendo un impatto anche sulle spedizioni. Infatti soltanto un terzo di pacchi e lettere dalla Svizzera al paese asiatico può essere attualmente consegnato. E sono possibili ritardi anche nella direzione opposta, come ha fatto sapere la Posta (vedi articolo correlato).

In Svizzera sono molti gli acquisti che vengono effettuati negli shop online cinesi. Basti pensare che soltanto lo scorso anno la Posta ha trattato ben 78’000 spedizioni al giorno provenienti dall’Asia. «La maggior parte proveniva da negozi online come Alibaba o Wish» spiega una portavoce della Posta contattata da 20 Minuten.

Pacchi sui voli di linea - Tra la Cina e Zurigo non volano aerei cargo. Per questo motivo i pacchi vengono trasportati a bordo dei voli di linea per passeggeri. Tuttavia al momento gli unici collegamenti ancora operati sono quelli di Swiss e Cathay Pacific tra lo scalo di Kloten e Hong Kong, come afferma una portavoce dell’aeroporto. Tutti gli altri voli da e per la Cina sono annullati almeno fino alla fine di febbraio. Di solito ci sarebbero infatti collegamenti aerei anche con Shanghai, Pechino e Shenzhen.

«È possibile che molta più merce dalla Cina raggiunga la Svizzera via terra» afferma Patrick Kessler, presidente dell’Associazione svizzera di vendita a distanza. Diversi aerei cargo dalla Cina arrivano per esempio in Germania, da dove vengono poi trasportati con un camion in Svizzera. E per questo la spedizione necessita di più tempo.