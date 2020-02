L'agente che inseguì i ladri a folle velocità è «un pirata della strada»

LOSANNA - Ha inseguito dei ladri guidando a 126 km/h in una zona con limite a 50 e per questo ha commesso un reato di pirateria stradale. È il parere del Tribunale federale (TF) sul caso di un poliziotto nel canton Ginevra. L'informazione, apparsa oggi sulla Tribune de Genève, è stata confermata dal legale dell'agente a Keystone-ATS.

I fatti risalgono al 2017. In prima istanza, il poliziotto era stato condannato a un anno di prigione con la condizionale, come richiesto dal Ministero pubblico. In appello però, i giudici avevano scartato la pirateria stradale, infliggendo all'uomo solo una pena pecuniaria, sempre sospesa.

Ora però, il TF chiede alla giustizia ginevrina di tornare sul dossier e di considerare l'imputato un pirata della strada. Stando all'avvocato, Romain Jordan, per Mon Repos i fatti corrispondono a questa infrazione. Tuttavia, trattandosi di un agente, la pena potrebbe essere attenuata, aggiunge il legale.

Secondo un estratto della sentenza del TF, riportata dal quotidiano romando, il poliziotto ha deliberatamente accelerato quando si trovava in una zona residenziale. In tal modo, ha accettato «di non potere, in caso di ostacolo o di presenza improvvisa di un altro utente della strada, reagire in tempo per evitare un incidente e mantenere il controllo del suo veicolo».