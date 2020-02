Topi in città sulla ricca Bahnhofstrasse

ZURIGO - Di topi in città ne avevamo parlato la scorsa settimana, quando avevamo riferito della presenza di sorci nelle cantine di un noto supermercato del centro di Lugano. Un problema che - stando a quanto avevano riferito i gerenti del negozio - era legato ai recenti lavori di ristrutturazione delle strade del centro cittadino che avrebbero portato alla luce parecchi roditori.

Il video - Di topi si parla oggi anche a Zurigo, dopo che sono stati avvistati sia in un ristorante sia in un negozio. Un video pubblicato sul portale 20 Minuten mostra i sorci attraversare pavimenti e mensole. Uno spettacolo non proprio allettante per gli occhi degli utenti. Soprattutto se avviene nella filiale della Coop della stazione di Stadelhofen e in un ristorante nella rinomata Bahnhofstrasse, chiuso da febbraio. Quest’ultimo era assunto agli onori della cronaca nel 2018 per una vera e propria invasione di topi all’interno dei locali.

Coop, dal canto suo, ha confermato la presenza dei roditori nella filiale di Stadelhofen. Il suo portavoce Markus Eugster, ha tenuto tuttavia a precisare che non esistono problemi d'igiene: «Abbiamo chiamato subito una ditta specializzata per la derattizzazione, i topi nel frattempo sono stati catturati e tutte le scappatoie sono state sigillate».

Nessuna segnalazione da parte degli abitanti - Avere topi in città è una cosa molto normale. «Non possiamo impedirlo, ma escludo che ci possa essere un problema roditori nella stazione di Stadelhofen». Per ora nessuno degli abitanti che alloggia nei paraggi della stazione ha fatto segnalazioni alle autorità.

Problema topi nel salotto più chic della Svizzera? - La notizia di roditori sulla Bahnhofsrasse non è un buon biglietto da visita per la città di Zurigo, che tuttavia esclude che ci sia un reale problema. «È normale che nelle città esistano topi, Zurigo non fa eccezione» ha dichiarato Tabea Geiser, portavoce della protezione ambiente e salute a Zurigo. Le autorità cittadine non sanno valutare quanto possa essere reale il problema. Non sanno ad esempio quanti edifici potrebbero essere interessati dal problema dato che non è richiesto un obbligo di notifica. Per le zone pubbliche se ne occupa la Città, ma per le proprietà private devono essere i singoli cittadini a intervenire.

Stando a quanto ha spiegato Geiser, i roditori sono attratti dalla zone dove è depositato cibo. «Maggiore è la disponibilità di cibo, e più hanno la possibilità di riprodursi. Per questo motivo i generi alimentari giacenti devono essere smaltiti correttamente e, se possibile, nessuno deve dare cibo agli uccelli nei luoghi pubblici», spiega Geiser.

I topi sono portatori di malattie e non dovrebbero essere tollerati in nessun edificio e men che meno in posti dove sono presenti degli alimentari. «I proprietari dovrebbero adottare misure concrete per impedire l’accesso ai ratti. Per esempio chiamare una ditta specializzata nella disinfestazione», conclude Geiser.

Ed è proprio il proprietario di una di queste, Pascal Frei, che precisa che «Berna e Zurigo hanno un grosso problema con i topi». La loro lotta è particolarmente complicata negli edifici vecchi. «Dispongono di tantissimi spiragli e buchi. I topi si nascondono spesso in tubi difficilmente accessibili». Trovare il modo di stanarli, o di chiudere ogni scappatoia, è quindi difficile e molto costoso. «Sigillare tutte le scappatoie sarebbe praticamente impossibile».

Trappole sì, formaggio no - Spesso solo una completa ristrutturazione dell’edificio permette una derattizzazione efficace. Ma combattere i topi è possibile anche con l’ausilio di semplici trucchetti: «Per ridurre la popolazione per prima cose sono necessarie delle trappole», precisa Frei. «I topi vengono attratti con dei composti chimici. Non usiamo il formaggio». È certamente possibile anche l’uso del veleno. Tuttavia è possibile che gli animali, in questo modo, vadano a morire in luoghi inaccessibili e che la puzza di topo morto si diffonda in tutto lo stabile. Un altro trucco per estirpare i ratti è quello di chiuder loro ogni spiraglio. «Ma questo è un obiettivo praticamente impossibile da raggiungere». Ad ogni modo la presenza di topi e altri roditori indesiderati richiede una reazione immediata. «Vomitano e urinano spesso e ovunque. Il problema di igiene è evidente».

Screenshot Video