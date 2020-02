La furia di Sabine: le assicurazioni tirano le somme

BERNA -La tempesta invernale Sabine (o Ciara) ha superato la fase acuta al nord delle Alpi. E gli assicuratori iniziano a valutare i danni. Secondo una prima stima, la fattura sarà da due a tre volte superiore a quella di Petra, la bufera che ha raggiunto la Svizzera a inizio febbraio. I danni complessivi dovrebbero arrivare ad alcune decine di milioni di franchi

Alberi caduti, tetti scoperchiati e auto danneggiate: le raffiche della tempesta hanno lasciato il segno. Le assicurazioni Mobiliare ed Helvetia hanno ricevuto ciascuna, fino a questa mattina, circa 500 segnalazioni di danni. La prima prevede un importo di circa 1,2 milioni di franchi, la seconda di circa 3 milioni. Allianz Suisse ha ricevuto finora più di 200 segnalazioni, ma si aspetta di riceverne oltre 1'000, con un importo complessivo dai 3 ai 4 milioni di franchi. Cifre analoghe anche per AXA, il cui portavoce fa notare che a causa delle vacanze scolastiche in alcuni cantoni, diversi sinistri saranno segnalati soltanto in un secondo tempo.

Anche le assicurazioni cantonali dei fabbricati prevedono fatture milionarie. Quella del canton Berna ha ricevuto finora un migliaio di segnalazioni di danni e prevede che la cifra complessiva sarà cinque volte superiore. Nel canton Zurigo si stima che circa 3'000 edifici hanno subito danni, per un importo di 5 o 6 milioni di franchi. Nel canton Soletta sono già stati notificati danni per mezzo milione di franchi, mentre a Basilea Città si prevede di raggiungere i 3,5 milioni.

L'assicurazione dei fabbricati del canton Berna ha provato a fare un confronto con altre tempeste del passato recente: per le tre più recenti (Sabine, Petra e Lolita), GVB (Gebäudeversicherung Bern) arriva a una stima di 11'000 segnalazioni di danni per un ammontare di 20 milioni di franchi. Per la tempesta Burglind, nel gennaio 2018, le segnalazioni erano state 20'000, con una fattura di 35 milioni. La tempesta Lothar, nel dicembre 1999, aveva portato a 46'000 sinistri e a una spesa complessiva di 310 milioni di franchi.