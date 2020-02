Ventimila pannelli per il più grande impianto solare della Svizzera

PERLEN - Sedici settimane di lavori, 20'000 pannelli, una superficie di 45'000 metri quadri e una potenza di 6'460 kW. Sono i numeri del nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto del centro logistico Aldi Suisse a Perlen, nel Canton Lucerna. Si tratta del più grande impianto di tutta la Svizzera situato su un unico tetto.

I pannelli fotovoltaici producono energia da qualche giorno, e non soltanto per lo stabilimento in questione ma anche per diverse abitazioni della zona. Secondo le stime, in un anno l'impianto genera una quantità di energia pari al consumo di 2'150 nuclei familiari di due persone.

«L'impianto solare era già previsto nel piano per la costruzione del centro di distribuzione di Perlen nel 2016 - spiega Robert Pontius, direttore dello stabilimento Aldi Suisse - a causa di alcune decisioni in materia di politica energetica, tuttavia, in un primo momento la realizzazione del progetto era stata rimandata».

Per il discount non si tratta però del solo progetto a favore della produzione di energia rinnovabile. Entro il 2021, il 40% di tutte le filiali Aldi in Svizzera vanterà infatti ulteriori impianti solari per un totale di circa 50'000 moduli. Cìò corrisponde a tutte le location di proprietà di Aldi Suisse e che, previa perizia pubblica, risultano idonee alla realizzazione di un impianto. Complessivamente, gli impianti fotovoltaici del discount produrranno oltre 22 milioni di kilowattora di energia elettrica.

Aldi Suisse