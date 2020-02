In slittino senza testa, si feriscono in 6'500

BERNA - «Andiamo a slittare?». D'inverno è l'attività preferita per passare in famiglia o con gli amici le domeniche di sole. Ma, a differenza di una giornata sugli sci o in snowboard, si tratta di uno sport sulla neve che a volte viene sottovalutato, perlomeno in termini di pericolosità. Capita così che ogni anno si contino più di 6'500 feriti. Un sesto di loro con lesioni alla testa.

«Stranamente, quando si tratta di slittare molti si lanciano sulla pista senza pensarci troppo - scrive l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI) -. E invece anche sullo slittino una preparazione adeguata, il materiale giusto e una tecnica di guida corretta sono decisivi per giungere incolumi a valle. Precauzioni, queste, che secondo la statistica d’incidente non sono prese a cuore da tutti».

Ogni anno in Svizzera si registra un incidente mortale in slittino. La maggior parte delle lesioni avviene individualmente, ma ci si può ferire anche per delle collisioni, ad esempio con persone, alberi, recinti, colonnette o automobili.

Teste non protette - Il 15% delle ferite in slitta o slittino riguarda la testa, tra cui pure gravi lesioni craniche e cerebrali. Chi indossa il casco, idealmente un casco da sci, in caso di caduta o collisione corre un rischio significativamente inferiore di ferirsi alla testa. Eppure, dall'ultima rilevazione dell’UPI emerge che oltre la metà delle persone che slittano sono senza casco. Mentre sullo snowboard o sugli sci il 99% dei bambini e dei giovani indossa il casco, in slittino la percentuale scende all’80%. Tra gli adulti si tratta addirittura di appena il 43% (sci/snowboard: 92%).

Slittino o slitta - Una parte degli incidenti è dovuta alla scelta del mezzo: le classiche slitte "Davoser" o "Grindelwalder" non sono concepite come attrezzi sportivi, ma per il trasporto di carichi. L’utilizzo di uno slittino consente di manovrare in modo più semplice e preciso.