La tempesta si abbatte sul nord dell'Europa, la Svizzera si prepara

BERNA - Il nord delle Alpi si sta preparando per l'arrivo della tempesta Sabine (che a livello europeo viene chiamata Ciara): agli scali di Ginevra e Zurigo sono già stati precauzionalmente cancellate decine di voli. Mentre diverse scuole - tra cui quella di Jonschwil, nel Canton San Gallo - resteranno chiuse sia domattina che martedì mattina.

Sull'altipiano forti venti cominceranno ad alzarsi a partire da stasera, tanto che già ieri MeteoSvizzera ha emesso un'allerta di livello 4, il secondo più alto su una scala di 5. E si parla già di una tempesta che sarà più violenta di Petra, quella che si era abbattuta sul paese la scorsa settimana.

In arrivo da nord - Nel frattempo Ciara sta già creando danni e disagi più a nord, in particolare in Francia, Germania, Olanda e soprattutto Gran Bretagna. In quest'ultimo paese si parla di voli e treni cancellati e ritardi, nonché di allarmi alluvioni per straripamenti di corsi d'acqua, con la conseguente evacuazione di numerose abitazioni. In Irlanda si parla tra l'altro di quattordicimila case senza corrente elettrica.

Anche la Germania è stata costretta a sospendere la circolazione di tutti i treni a lunga percorrenza. Un convoglio che percorreva la tratta tra Berlino e Amsterdam con a bordo oltre trecento persone ha urtato un albero caduto a causa del vento. Vento che in alcune zone ha raggiunto anche i 150 chilometri orari, scoperchiando tetti e facendo volare pericolosamente oggetti di vario genere. Allo stesso tempo, solo negli aeroporti di Francoforte e Amsterdam sono oltre duecento i voli cancellati.

In Francia, quarantadue dipartimenti sono stati posti in stato di allerta arancione e la popolazione è stata invitata a evitare le zone boschive, le coste e le uscite in mare. E anche Parigi è sotto pressione: la tempesta ha infatti provocato la chiusura della Tour Eiffel.

Volo da record - I forti venti hanno tra l'altro dato una spinta a un volo British Airways tra New York e Londra: un Boeing 747 ha potuto stabilire un record di velocità per un volo commerciale subsonico, collegando l'aeroporto di JFK con quello di Heathrow in 4 ore e 56 minuti invece delle 6 ore e 13 stimate.

Keystone