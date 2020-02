Parcheggio off-limits per il clima

GINEVRA - Qui non si parcheggia: una quarantina di attivisti del movimento Extinction Rebellion ha bloccato per quasi un'ora, oggi, l'accesso all'autosilo sotterraneo di Rive a Ginevra. Si è trattato di una protesta non violenta contro i cambiamenti climatici.

A mezzogiorno sulla via d'accesso del parcheggio sotterraneo sono stati srotolati due striscioni blu con le scritte «Se non ora, quando?» e «Se non io, chi?». E cinque attivisti si sono incatenati a degli scaffali per bloccare il passaggio ai veicoli. «L'auto occupa molto spazio, mentre spesso a bordo c'è una sola persona» ha sottolineato uno di loro.

La protesta è durata soltanto un'ora, nonostante gli attivisti fossero intenzionati a restare più a lungo. Ma è in particolare per la disapprovazione dei negozianti che hanno desistito, ritenendo che l'azione prolungata avrebbe potuto essere controproducente.

Keystone