Quattro franchi su dieci finiscono nel sociale

BERNA - La protezione sociale è la funzione più importante per la Svizzera. Si situa infatti al primo posto delle spese pubbliche della Confederazione, con il 39,4% delle uscite totali.

I risultati emergono da una recente analisi dell’Ufficio federale di statistica (UST) sulla spesa delle amministrazioni pubbliche nel 2018. Le spese totali sono state di 232,6 miliardi, l'1,7% in più del 2017. D’altro canto, la distribuzione tra i vari settori è rimasta quasi invariata.

La categoria della protezione sociale include le spese per la vecchiaia, le questioni riguardanti malattia e invalidità, la disoccupazione, e l’emarginazione sociale. L'istruzione segue al secondo posto, con il 16,5% delle spese totali. Sul terzo gradino del podio si piazza invece l’amministrazione pubblica. La macchina dello stato consuma il 13,7%, ed è seguita dagli affari economici, che comprendono l'occupazione, l'agricoltura, i trasporti e le comunicazioni (11,7%). I costi per la protezione dell’ambiente, dopo la crescita negli ultimi decenni, si sono invece ora stabilizzati all’1,8%, come nel 2017.

In un confronto sul piano internazionale spicca che rispetto all’Unione europea, la Svizzera spende di più per l’istruzione (+6,3%), e allo stesso tempo dedica meno risorse alla difesa (-0,5%). Anche l’amministrazione pubblica (+1%) e gli affari economici (+2,8%) hanno più peso nel nostro Paese che nei 28 Stati dell’UE. Comunque anche nell’UE la protezione sociale rappresenta la funzione su cui si investe più denaro, con il 41,1% delle spese totali.

L’analisi si basa sulla classificazione COFOG (Classification of the functions of government) delle Nazioni Unite e per spesa si intendono principalmente i redditi, il consumo intermedio, le prestazioni sociali e le sovvenzioni.