Lo smartwatch ustiona il polso di un bambino

LOSANNA - «Il mio orologio brucia! Il mio orologio brucia!» Lunedì Dario*, un bambino di otto anni, stava per la prima volta indossando uno smartwatch, quando il dispositivo ha cominciato a scottare. E pieno di paura, il piccolo è corso a chiedere aiuto alla nonna M.S.*, che glielo aveva regalato. «Gliel’ho immediatamente tolto, il suo polso era rosso e si era formata una grande vescica» racconta la donna di Losanna. «La batteria era aperta».

Il bambino ha riportato un’ustione di secondo grado. «Per fortuna l’abbiamo potuta trattare con una crema presa in farmacia». E quindi nel frattempo il bambino sta di nuovo bene.«Ma al momento non ne vuole più sapere nulla di un orologio del genere». Si trattava di uno smartwatch Shenzhen Sanki Genesis Electronics Q72 che la nonna M.S. aveva acquistato tre settimane prima su Joom.com, un portale lettone che vende prodotti cinesi a prezzi stracciati.

Joom ha nel frattempo avviato un’indagine sull’accaduto: «A seguito della segnalazione del cliente abbiamo immediatamente tolto il prodotto dalla vendita e abbiamo inoltrato un reclamo al venditore» afferma la portavoce Daria Nikolaeva. Per ora non è comunque nota la causa dell’episodio. «Forse si tratta di un difetto di produzione. Possono anche essere presi in considerazione fattori esterni». Purtroppo casi del genere possono accadere con tutte le marche, anche note. La nonna di Dario ha ottenuto un rimborso oltre alla copertura delle spese in farmacia.

*Nome noto alla redazione

Quanto sono pericolosi i prodotti cinesi? Le piattaforme asiatiche stanno crescendo. E allo stesso tempo aumentano anche i casi relativi a prodotti danneggiati. Lo constata Sara Stalder, direttrice della Fondazione per la protezione dei consumatori. «Gli articoli più criticati rientrano nelle categorie dei giocattoli e dell’elettronica». Per il consumatore è difficile capire quali prodotti siano sicuri. «Non soltanto in Cina, ma anche nell’Unione europea e in Svizzera spesso vengono messi sul mercato articoli non verificati». E un richiamo avviene quando accade qualcosa. La marcatura CE,come spiega Stalder, dichiara la conformità del prodotto secondo la direttiva europea. «Ma non è garanzia di qualità e quindi non significa che il prodotto sia verificato prima che venga messo sul mercato». Nemmeno il prezzo è un buon indicatore: spesso la durata di vita di un prodotto caro non sarebbe diversa da uno low-cost.

Foto lettore 20 Minuten