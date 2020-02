Venti fermi per gli scontri post-partita

BIENNE (BE) - Un'operazione coordinata di polizia tra i Cantoni di Vaud, Berna e Neuchâtel ha portato questa mattina al fermo di venti persone sospettate di essere implicate negli scontri avvenuti al termine della partita di hockey tra il Bienne e il Losanna dello scorso 3 gennaio. I presunti hooligan dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.

Alcuni tifosi violenti dell'HC Losanna, in trasferta, avevano cercato lo scontro fisico con i supporter della compagine bernese EHC Bienne a margine della partita, indica in una nota odierna la procura regionale del Giura bernese-Seeland. Due persone erano rimaste ferite, mentre la polizia aveva fatto uso di proiettili di gomma.

Gli uomini fermati questa mattina, 20 tra i 19 e i 47 anni, sono fortemente sospettati di essere coinvolti negli scontri. Nei confronti di 19 persone sono state adottate misure nell'ambito del concordato intercantonale anti-hooligan. Ulteriori indagini sono in corso.

Gli hooligan vodesi erano già stati al centro della cronaca per le violenze commesse in occasione della partita di hockey tra Ambrì-Piotta e Losanna del 14 gennaio 2018 in Leventina. Anche in quel caso vi era stata un'operazione di polizia, molto contestata, nelle prime ore del mattino, che aveva condotto al fermo di numerose persone sospettate di essere implicate negli scontri.

Solo pochi giorni fa la polizia cantonale bernese aveva indicato che sabato sera, a margine della sfida tra Bienne e Lugano, quattro tifosi della squadra ticinese erano stati temporaneamente fermati dalla polizia poiché prima dell'incontro i fan ticinesi avevano cercato il conflitto aggredendo fisicamente la polizia.

Fonte ATS