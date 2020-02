Scarpe svizzere per The Rock e l’azienda risparmia in pubblicità

MIAMI - La finale del Super Bowl all’Hard Rock Stadium di Miami ha visto trionfare i Kansas City Chiefs che si sono portati a casa la vittoria dopo 50 anni. E non è mancato lo spettacolo, come neppure le curiosità. Il match è infatti stato introdotto da un video in cui Dwayne Johnson, che ha invitato sul palco alcuni esponenti delle due squadre, aveva ai piedi un paio di scarpe del marchio svizzero On.

Una “pubblicità gratuita” che non ha potuto che portare dei vantaggi. «È bello sapere che The Rock è un fan delle nostre scarpe», ha dichiarato a 20 Minuten il co-fondatore della startup zurighese Olivier Bernhard. Con Johnson non c’era infatti nessun accordo. L’ex wrestler, che da giovane giocava a football negli Hurricanes all’Università di Miami, ha scelto autonomamente di indossare le calzature svizzere.

Una scelta che a On non solo ha fatto risparmiare un po’ di soldi, ma ha portato anche degli incassi. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, il sito ha ricevuto un numero enorme di visite. «I tempi di caricamento sul server sono stati più lunghi del solito - spiega Bernhard -. Ma fortunatamente il sito non è mai caduto». E il risparmio? Uno spot di 30 secondi durante la finale di uno dei più grandi eventi sportivi del mondo costa all’incirca 5,4 milioni di franchi secondo Adweek. On ha potuto beneficiare, senza saperlo, di un product placement gratuito, grazie alla passione di The Rock per le sue calzature.

Del marchio si era già parlato sui media nello scorso mese di novembre, quando Roger Federer aveva comprato una quota della società fondata nel 2010, con l’obiettivo di diventare anche consulente per lo sviluppo di nuovi prodotti. Da allora il nome di On ha fatto il giro del mondo, associato alla suola CloudTec "in grado di assorbire gli urti e restituire spinta ai corridori".

It’s my honor to be in my old stomping grounds of MIAMI to intro the NFC & AFC CHAMPS.

Today, I live vicariously through you exceptional athletes. Have fun, LEAVE IT ALL on the field.

Mahalo to the @NFL & @FoxTV for this epic opportunity.#HardestWorkersOnTheField#SuperBowl pic.twitter.com/j50YhmfTCS — Dwayne Johnson (@TheRock) February 2, 2020

Fonte 20 Minuten