Si rotola nella neve e diventa una star. È la generazione TikTok

BERNA - Chi ha meno di 20 anni TikTok è il suo pane quotidiano. Slavia Karlen che di anni invece ne ha 43, di TikTok ne sa pochissimo. Eppure è bastato che si rotolasse in costume da bagno tra la neve e pubblicare il filmato sul nuovo social - utilizzato soprattutto dagli adolescenti - che è diventata improvvisamente una star. È riuscita a totalizzare in pochi giorni 1,2 milioni di contatti grazie al suo video. Mai si sarebbe aspettata un simile successo: «Da quel giorno il mio telefono è esploso e improvvisamente ho tantissimi follower. Sono stata su TikTok solo alcune settimane e sinceramente non ne so molto» ha dichiarato a 20 Minuten.

Se vi siete incuriositi su questo nuova app che si sta rivelando la più seguita dai teenager e sta contagiando milioni di teenager, se non ne sapete nulla di questo social di ultima generazione seguiteci in questa descrizione.

In poco più di due anni – da quando la società cinese Bytedance nel 2017 ha fuso il pre-esistente TikTok (che non era molto popolare) con Musical.ly, un’app di sincronizzazione video-audio con karaoke e foto - è stato un crescendo infinito di successo al punto che oggi Bytedance è la startup più forte del mondo, valutata quasi 100 miliardi di dollari.

Ma cosa è e come funziona Tik Tok? Semplice e proprio per questo amatissimo dai giovani: è un social basato sulla creazione di video di massimo sessanta secondi a partire da una base musicale. Oggi ha un catalogo ricchissimo di musica, che gli utenti possono usare come sottofondo per video di tutti i tipi. Si chiama così perché ricorda lo scandire del tempo da parte delle lancette. Su TikTok si sono riversati in massa anche gli utenti di Vine, piattaforma video chiusa nel 2017 dopo che i suoi principali utenti si erano trasferiti su Instagram e YouTube, colossi che ora rischiano grosso per la concorrenza del competitor più aggressivi e friendly. La differenza con gli altri social tradizionali è che TikTok infatti consente a creatori e influencer di guadagnare dai loro video. I tiktoker stanno iniziando a rendersi conto che, quello che fino a poco tempo fa era un hobby ha le potenzialità per diventare un lavoro full time. Ma non solo.

Creatività e allegria - La mission di TikTok è ispirare creatività e portare allegria. Creare un ambiente positivo dove le persone possono creare connessioni con utenti di tutto il mondo, intrattenendoli con musiche di sottofondo, comicità e molto altro. Smile anziché odio, insomma. I network tradizionali come Facebook tendono ad essere più seri e a volte negativi e secondo una ricerca di Edison Research di maggio 2019, la troppa negatività è uno dei motivi principali per cui gli utenti Facebook statunitensi, di età pari o superiore ai 13 anni, stanno usando meno frequentemente l'app di Zuckerberg. E’ diverso anche da Instagram perché obbliga a svestirsi di ogni sovrastruttura e apparire in un modo positivamente imbarazzante, senza paura di essere giudicati (mentre la foto superperfetta o il video cool sono alla base di Instagram) L’interazione è l’altro segreto e ha un nome: challenge. Ovvero le “sfide” virali a cui sono chiamati gli utenti di TikTok che magari hanno preso spunto da Facebook e Instagram (chi dimentica come divenne virale la #Icebucketchallenge?). Al mondo, la sfida più virale è stata #Theclimate (400 milioni di visualizzazioni totali), con cui gli utenti mostravano in una clip un comportamento virtuoso che avevano iniziato ad adottare per aiutare il pianeta, sulla scorta della campagna promossa da Greta.

Chi lo usa? - Tutti, ormai Tik Tok è diffuso in tutto il globo. Solo in Cina conta mezzo miliardo di utenti attivi, per una media mondiale di 52 minuti passati al giorno da ciascun utente ma il fenomeno è esploso anche in Usa (65 milioni di utenti) e in Europa con l’Italia in prima linea (ma anche 4 milioni di utenti in Francia e Germania, ogni mese) . Altra peculiarità: è un social assai “femminile”, e coinvolge sia le teenager che le mamme. “Come per Fortnite, che rappresenta il videogioco social che ha conquistato soprattutto i maschi, TikTok piace molto alle femmine per la sua capacità di aggregare. Ci si sente parte di un gruppo, come spesso accade per tutto ciò che ha a che fare con la Rete: io gioco o seguo una challenge e dunque appartengo a quel gruppo” ha spiegato la psicologa Barbara Volpi dell’università La Sapienza di Roma ed esperta di educazione digitale e adolescenti. Nel 2019 la nuova piattaforma di intrattenimento ha raggiunto oltre 700 milioni di iscritti in tutto il mondo, superando i download sia di Facebook che di Messenger. Il grande obbiettivo del nuovo decennio di TikTok sarà quello di ampliare il proprio bacino di utenti, puntando su un target demografico più adulto. Anche TikTok, infine, ha i suoi influencer, si chiamano Muser e stanno spopolando. La più seguita al mondo è Loren Gray, 17 anni, 33 milioni di follower e 2 miliardi di like, ha iniziato quattro anni fa postando ogni mattina un video in cui cantava in playback. Oggi ha un contratto con la Virgin Records e sei singoli all’attivo. Dopo di lei c’è Baby Ariel, 18 anni e 30 milioni di fan, è stata definita dal Time una delle persone più influenti del web. Il maschio più popolare è invece Jacob Sartorius (20 milioni di fan), che ha conquistato il pubblico grazie alle sue campagne contro il bullismo di cui egli stesso è stato vittima.