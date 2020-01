Le ultime ore della Manor in Bahnhofstrasse

ZURIGO - Per la prestigiosa Bahnhofstrasse di Zurigo oggi si chiude un'era: stasera, infatti, la Manor chiuderà definitivamente i battenti. E questo accade dopo trentacinque anni di attività.

Già da diversi giorni la filiale situata nel cuore della città ha lanciato degli allettanti ribassi, con l'obiettivo di svuotare gli scaffali. E così è stato: nel reparto uomo restano ancora pochi capi singoli, si tratta soprattutto di cravatte, bretelle e camicie; nel reparto donna è ancora disponibile della biancheria intima.

Ma per il resto, nei vari piani del negozio, diverse aree sono già state chiuse. E il personale sta riempiendo gli scatoloni. «Molti prodotti sono esauriti» conferma il portavoce Fabian Hildbrand, contattato da 20 Minuten. Sembra che la clientela abbia apprezzato soprattutto i prodotti scontati nel reparto casalinghi.

Per quanto riguarda i dipendenti, circa due terzi avrebbero già trovato un nuovo impiego. All'incirca la metà sarà reimpiegata in altre filiali. Ma per il personale la chiusura della Manor in Bahnhofstrasse non è un momento: «Non perdono soltanto il lavoro,ma anche il rapporto familiare che avevano con gli altri dipendenti della filiale» spiega André Ineichen, presidente della commissione del personale.

La chiusura del negozio, lo ricordiamo, è dovuta al mancato accordo tra Manor e Swiss Life, l'assicurazione proprietaria dello stabile che aveva annunciato un'importante aumento della pigione.