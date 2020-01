Un nuovo spettacolo elvetico per lo skymetro

KLOTEN (ZH) - Jodel, campanacci e muggiti. Quando all'aeroporto di Zurigo si sale a bordo dello skymetro che collega i terminal principali a quello per i voli intercontinentali (dock E), dal 2006 il breve percorso col trenino sotterraneo celebra la Svizzera.

E ora l'apprezzato viaggio tra i terminal si propone completamente rinnovato. Al centro dello spettacolo c'è ancora il nostro paese. Ma con le più belle immagini delle principali attrazioni elvetiche, quali il Cervino o il Titlis, per citarne alcune.

Lungo le pareti della galleria sotterranea sono state installate ben 432 colonne LED che, in combinazione con il movimento del trenino, forniscono ai passeggeri un video in formato 16:9 a 36 immagini al secondo. Insomma, un'immersione totale nei nostri paesaggi volta a promuovere la destinazione turistica soprattutto tra i passeggeri in arrivo dall'estero (e che magari a Kloten sono solo di passaggio per prendere un volo successivo).

Il progetto è una collaborazione tra Flughafen Zürich AG e Svizzera Turismo.