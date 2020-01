Animosità, mobbing e monopoli: nuvole nere nei cieli svizzeri

BERNA - La sicurezza aerea svizzera è una cerchia ristretta e i rapporti personali, le animosità e la mancata possibilità di infliggere sanzioni creano problemi a livello di vigilanza. Un rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) rivela debolezze sistemiche nella sorveglianza del settore.

Il rapporto pubblicato oggi dal CDF riguarda la sorveglianza della gestione del traffico aereo. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), responsabile della sorveglianza dei due aeroporti nazionali, di otto aerodromi regionali e di tre fornitori di servizi di navigazione aerea (Skyguide, MeteoSvizzera e Engadin Airport), è competente per la sicurezza delle infrastrutture.

Stipendi e qualifiche - L'autorità di vigilanza e le società controllate reclutano i loro dipendenti nella stessa cerchia di persone, me le seconde versano stipendi più alti. Diversi interlocutori hanno dichiarato al CDF che esiste un fossato tra le qualifiche degli ispettori dell'UFAC in merito alle infrastrutture e quelle dei loro omologhi di Skyguide. Per gli ispettori dell'UFAC risulterebbe quindi difficile far rispettare le loro decisioni. Il CDF rileva tuttavia che gli audit condotti da organismi indipendenti non hanno confermato questi problemi. Inoltre, l'UFAC a volte ha difficoltà a far rispettare le linee guida. Uno dei motivi è che non può sanzionare i fornitori monopolistici come Skyguide o MeteoSvizzera ritirando le licenze.

Animosità e sfiducia - Nel rapporto si parla anche di "animosità" tra le persone sorvegliate e gli ispettori, alcuni dei quali avevano lavorato in precedenza per i fornitori di servizi di navigazione aerea. Il CDF ha inoltre constatato che i risultati degli ispettori non sono sempre accettati. In casi isolati l'UFAC ha quindi modificato le sue valutazioni o prorogato i termini; alcuni dipendenti considerano questo modo di agire alla stregua di un accordo, ma questo crea sfiducia nell'indipendenza della gestione dell'Ufficio, scrive il CDF.

Molestie sessuali e bullismo - Ci sono anche indizi di molestie sessuali e di bullismo all'UFAC. Un caso di molestie è già stato chiarito, in merito alle accuse di mobbing invece è stato fatto poco. Il CDF raccomanda all'Ufficio federale di effettuare inchieste approfondite in caso di indizi simili. Chiede pure di definire una procedura per il coinvolgimento delle squadre di ispettori affinché possano comprendere meglio le decisioni prese a livelli gerarchici superiori.

Regole più severe contro la corruzione - Per quanto riguarda l'accettazione di regali e inviti e la lotta alla corruzione, l'UFAC applica le disposizioni generali dell'ordinanza sul personale federale e quelle derivanti dal diritto europeo. Il Controllo federale delle finanze raccomanda di adottare regole più severe per gli ispettori, come quelle che si applicano al personale con compiti decisionali e di acquisto.

«È soddisfacente» - L'UFAC accetta la maggior parte delle raccomandazioni del CDF, ma sottolinea che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ritiene la qualità della struttura e della procedura di vigilanza in Svizzera soddisfacente, così come le competenze degli esperti.