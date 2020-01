Chi lavora per la Confederazione è motivato

BERNA - I dipendenti dell'Amministrazione federale restano motivati e con una grande disponibilità operativa. È quanto emerge dall'inchiesta 2019 concernente il personale, di cui il Consiglio federale è stato informato durante la sua seduta odierna. I valori sono migliorati in molti ambiti tematici.

L'amministrazione svolge periodicamente sondaggi presso il personale, sottolinea in un comunicato il governo, e i risultati di quello condotto l'anno scorso mostrano come complessivamente gli impiegati siano soddisfatti della loro situazione. Particolarmente buona l'identificazione con il datore di lavoro e l'impegno fornito, categoria che ha ottenuto un punteggio medio di 80 (invariato rispetto al 2018) su una scala da 0 a 100.

In confronto a dodici mesi fa sono stati giudicati più positivamente ad esempio la conciliabilità tra lavoro e vita privata (71, +2), la direzione (65, +2) e i diretti superiori (76, +1), così come le prospettive professionali (66, +3). Per l'esecutivo è quindi chiaro che le misure adottate nel quadro della strategia per il personale 2016-19 sono efficaci e vanno portate avanti.

Stando all'inchiesta - condotta dal 14 ottobre al 10 novembre su un campione di circa 1500 collaboratori - solo a due voci si è osservato un calo rispetto al 2018. Si tratta dell'incoraggiamento da parte del proprio superiore ad assumersi responsabilità (da 81 a 80) e dello stato di salute psichica (da 84 a 83).