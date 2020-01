A nord delle Alpi infuria Lolita

BERNA - Alberi abbattuti. Finestre divelte. Staccionate spazzate via. Impalcature collassate. A nord delle Alpi infuria la tempesta Lolita con i venti che hanno raggiunto i 150 chilometri orari in montagna e fino ai 90 in pianura.

La perturbazione ha particolarmente colpito il canton Lucerna dove diversi alberi sono stati sradicati dalla forza delle folate a Kriens e Dagmersellen. Nella città vecchia di Lucerna un'impalcatura ha dovuto esser ancorata al tetto di un edificio per evitare danni maggiori, mentre a Eschenbach un ponteggio è parzialmente crollato. Nel canton Soletta, più precisamente a Oensingen, un camion con rimorchio che stava transitando sull'A1 è stato ribaltato da una violentissima raffica di vento. Pioggie e raffiche feroci hanno pure spazzato la città di Zurigo provocando il collasso dell'ennesima impalcatura.

La situazione non è migliore nel canton Berna dove sul Lauberhorn in mattinata sono state registrate raffiche che toccavano i 146 chilometri orari. La polizia cantonale ha segnalato di aver ricevuto più di 60 chiamate d'emergenza, la maggior parte delle quali per alberi abbattuti. Fortunatamente, secondo quanto riferito dalla portavoce Letizia Paladino, per ora non ci sono stati feriti. Sul lago Lemano, nei pressi del castello di Chillon, si è invece formata una piccola tromba d'acqua (vedi video). Mentre in altre zone del Paese, soprattutto in prossimità delle Alpi si stanno scatenando delle tempeste di neve.

La fase più intensa della tempesta si è sviluppata attorno a mezzogiorno.

Lettore 20 Minuten