Uno svizzero a Wuhan: «Portatemi via da qui!»

BERNA/WUHAN - Lo scorso sabato voleva prendere un treno per Pechino, ma alla stazione ha trovato le porte tutte chiuse. Si tratta di N.H.*, uno zurighese di 76 anni che attualmente è bloccato nelle vicinanze di Wuhan, l’epicentro del nuovo coronavirus.

Soltanto due ore prima le autorità avevano chiuso tutti gli scali ferroviari della regione. «Tutta la provincia di Hubei è stata messa in quarantena. Non potevo partire» racconta H., contattato da 20 Minuten.

Partenza anticipata - Il pensionato elvetico si trova in Cina, più precisamente a Dawu, dallo scorso ottobre. È un soggiorno invernale che intraprende ogni anno con la sua moglie originaria del paese asiatico. Il suo rientro in Svizzera era previsto per la fine di febbraio. Ma a causa della diffusione del coronavirus, H. voleva anticipare la partenza. Invano.

Non c’è nulla da fare - Di recente Stati Uniti, Francia, Giappone e Germania hanno annunciato azioni di rimpatrio per i loro cittadini nella regione di Wuhan. Tra questi si contano diplomatici e in particolare persone a rischio, come anziani o malati. A Dawu girava poi voce che anche la Confederazione Svizzera intendeva effettuare dei rimpatri. Ma quando H. ha contattato l’ambasciata a Shanghai e poi la helpline del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli è stato detto che non c’è nulla da fare. «Mi hanno invitato a chiamare l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Oms e Safetravel».

Non ci sta il suo genero David Katzenfuss, che non risparmia le critiche nei confronti della Confederazione: «Mentre agli paesi si attivano per occuparsi dei propri cittadini, la Svizzera non fa nulla». E si dice molto preoccupato per il suocero: «Alla sua età il virus può essere letale». Infatti in Cina la maggior parte delle vittime è over 60.

Per ora H. riesce ancora a sopportare la situazione. «Ma non so come starò, quando la diffusione del virus peggiorerà. Sarebbe bello se in certe situazioni di crisi la Svizzera si attivasse per i propri cittadini». Per esempio organizzando dei voli di rientro.

Confederazione al lavoro - Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, l’ambasciata elvetica è in contatto con i cittadini svizzeri in Cina. «Sono stati tutti contattati per iscritto» afferma il portavoce Georg Farago.

Non è per ora noto se la Confederazione intenda organizzare dei voli per il rimpatrio dei cittadini elvetici. «Il Centro di gestione delle crisi e l’ambasciata lavorano intensamente per affrontare la diffusione del coronavirus» afferma comunque il portavoce. E agli svizzeri bloccati in Cina viene raccomandato di mettersi in contatto con l’ambasciata o con la helpline del DFAE.