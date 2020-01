La moneta di Roger Federer torna in vendita

BERNA - Visto l’enorme successo riscosso nella prevendita d’inizio dicembre 2019, da oggi la Zecca federale Swissmint mette in vendita altre 37mila monete dedicate a Roger Federer in diverse qualità.

Per la prima volta nella sua storia, Swissmint ha dedicato una moneta commemorativa a un personaggio contemporaneo, scegliendo la leggenda del tennis. I 33mila pezzi messi in prevendita sono andati letteralmente a ruba, così si è deciso di venire incontro alla richiesta con 22mila pezzi nella qualità "non messa in circolazione", 10mila nella qualità "fondo specchio" e 5mila pezzi in folder, ovvero con illustrazioni e informazioni aggiuntive.

Come di consueto le monete sono acquistabili online sul sito www.swissmintshop.ch. Se le ordinazioni online saranno numerose come nella prevendita, bisogna prevedere di nuovo tempi di attesa. Un’ordinazione online è considerata valida una volta ricevuta la conferma per e-mail. Non si accettano ordinazioni trasmesse direttamente a Swissmint per posta elettronica o per telefono.

Considerato il grande interesse per le monete d’argento "Roger Federer", Swissmint ha già previsto di emettere altre 40mila monete d’argento nella qualità "non messa in circolazione", che saranno poste in vendita da maggio 2020 insieme a 10mila monete d’oro, sempre dedicate a Federer ma con un soggetto diverso.

Troppe richieste, web shop k.o. - La notizia della nuova disponibilità della moneta "Roger Federer" sta mandando in visibilio i fan. Lo si deduce dal fatto che lo shop online di Swissmint sia al momento inaccessibile «a causa di un sovraccarico. Si prega di riprovare più tardi. Grazie per la vostra comprensione» si legge sulla pagina web.