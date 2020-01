Eccesso di velocità in servizio: «I poliziotti non vanno puniti»

BERNA - Poliziotti, pompieri, doganieri o autisti di ambulanze non dovrebbero più temere una multa o una revoca della patente qualora violassero il codice della strada in una situazione d'emergenza. La Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale (CTT-N) ha infatti dato seguito, con 16 voti contro 8, a una iniziativa parlamentare di Christian Lüscher (PLR/GE) che chiede una valutazione più adeguata delle circostanze considerate dai conducenti.

Recentemente sono stati registrati, in particolare a Ginevra, numerosi casi di poliziotti condannati per non aver rispettato l'obbligo di comportarsi in modo prudente o per non aver usato gli speciali segnalatori prescritti durante un viaggio ufficiale urgente, ricorda il ginevrino nel suo atto parlamentare.

Lüscher critica il fatto che la valutazione relativa all'obbligo di comportarsi in modo prudente viene effettuata unicamente sulla base delle circostanze conosciute al momento del giudizio. In futuro si dovrebbe invece anche tenere conto della situazione esistente al momento dell'intervento ufficiale urgente.

L'iniziativa parlamentare sarà ora sottoposta all'esame preliminare della commissione omologa del Consiglio degli Stati.