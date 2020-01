4'500 soldati per il WEF, così proteggeremo Donald Trump

DAVOS - La Svizzera si prepara ad accogliere Trump al World Economic Forum (WEF), e questa mattina in una affollata conferenza stampa il comandante della polizia cantonale dei Grigioni, Walter Schlegel, il presidente della conferenza dei comandanti della polizia cantonale, Stefan Blättler, e il capo delle operazioni dell'esercito, il comandante del corpo Aldo C., hanno spiegato come intendono garantire la sicurezza a Davos. Ci saranno tra i 4'000 e i 4'500 uomini dell’esercito. Il loro compito sarà di tenere praticamente blindato l’intero centro, e tutte le zone limitrofe.

Quattro sfide - Walter Schlegel ha evidenziato quattro sfide cruciali di questa edizione: l’arrivo di Donald Trump, i raduni anti-WEF, i cambiamenti climatici invernali e la House of Switzerland. Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, verranno messe in atto una serie di restrizioni che riguarderanno sia gli abitanti che i turisti. Nelle operazioni di sicurezza sono inoltre coinvolti tutti i corpi di polizia della Svizzera.

Manifestazioni pacifiche - Schlegel ha inoltre sottolineato che gli organizzatori del WEF intendono trasformare Davos in un centro di dialogo, un microcosmo dove poter manifestare pacificamente e senza alcuna forma di conflitti. Le autorità hanno approvato due raduni: l'escursione invernale degli attivisti climatici e una demo anti-WEF da parte della Gioventù socialista svizzera.

Quello che fa paura - «Come in passato molti capi di governo verranno a Davos - ha affermato Schlegel -. Quest'anno oltre un centinaio di persone protette dal diritto internazionale saranno qui». Nasce quindi l’esigenza di disporre di un alto numero di uomini che garantiscano della loro incolumità. A preoccupare maggiormente è l’eventualità di attacchi terroristici. «Dal 2015, dopo i fatti di Parigi - ha spiegato il comandante della polizia cantonale grigionese -, c’è maggiore accortezza per le minacce legate al terrorismo. Preoccupano i piccoli gruppi o le singole persone in grado di commettere attentati con il minimo sforzo».