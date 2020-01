Marcia per il clima verso il WEF

LANDQUART (GR) - Il Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR) dovrebbe assumersi le proprie responsabilità per combattere la crisi climatica: con questa rivendicazione è iniziata oggi a Landquart (GR) la marcia per il clima di tre giorni degli attivisti ambientalisti, riuniti nell'alleanza Strike WEF.

Oltre cinquecento persone si sono radunate alle mezzogiorno sul piazzale della stazione di Landquart per partecipare alla marcia di quaranta chilometri che dovrebbe raggiungere Davos, dove si svolge la cinquantesima edizione del WEF. L'attivista svedese Greta Thunberg non era presente, ma è comunque attesa martedì al WEF. Nei loro discorsi i militanti hanno invitato organizzatori e partecipanti al Forum economico ad abbandonare un'ideologia di crescita a scapito dell'ambiente e del clima.

Intorno alle 13.30 si sono messi in marcia verso Davos. Le autorità grigionesi hanno autorizzato la manifestazione ma solo fino a Klosters (GR). L'ultima tappa non può più essere percorsa a piedi perché la strada cantonale che collega le due località nel periodo del WEF è particolarmente trafficata ed è l'unica via per i mezzi di soccorso, ha spiegato il Governo retico.

I partecipanti a Strike-WEF intendono comunque giungere a destinazione utilizzando percorsi alternativi che non necessitano di autorizzazione, ad esempio sentieri escursionistici. A Davos hanno in programma di organizzare una manifestazione insieme a Gioventù Socialista (Giso) sulla piazza del municipio martedì, primo giorno del WEF. Le autorità però hanno autorizzato due manifestazioni separate e scaglionate, limitate a trecento partecipanti ciascuna.

La protesta del 2004 -Landquart è stata teatro di una grande manifestazione anti-WEF per l'ultima volta nel 2004. La polizia e l'esercito intervennero in forze circondando i manifestanti sul piazzale della stazione. Oltre mille persone vennero trattenute nel cosiddetto "Landquarter Kessel" e controllate dalla polizia al freddo pungente fino alle prime ore del mattino.

Già sabato un migliaio di persone hanno preso parte a Berna manifestazione non autorizzata contro il Forum economico e contro il capitalismo. Gli organizzatori hanno definito il WEF un "palazzo di ghiaccio", dove non si cercano soluzioni ai conflitti del mondo, ma anzi se ne creano di nuovi.

Keystone