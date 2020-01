Dopo il caso Maudet, cambia la legge sui doni

GINEVRA - A Ginevra, l'accettazione di doni da parte dei membri del Consiglio di Stato sarà in futuro soggetta a un quadro giuridico più chiaro. La nuova legge è stata avallata dalla maggioranza del Gran Consiglio ieri sera. È stata concepita dopo la vicenda di Pierre Maudet, esponente del PLR sotto indagine per presunta accettazione di vantaggi per il suo controverso viaggio ad Abu Dhabi nel 2015.

Secondo le nuove disposizioni, che ricalcano la pratica a livello federale, i consiglieri di Stato non devono né accettare né sollecitare doni nell'ambito della loro funzione. Per contro non vanno considerati come accettazione di vantaggi regali di poco conto conformi alle abitudini sociali.

Il testo di legge presentato da Ensemble à Gauche (EàG, coalizione elettorale della sinistra radicale) è stato annacquato nel corso dei dibattiti. Il parlamentare dell'PLR Pierre Conne ha definito la versione originale eccessiva e fatta solo per soddisfare il desiderio di vendetta della sinistra.

Secondo Pierre Bayenet, deputato di EàG, la corruzione inizia già con un piccolo regalo senza contropartita. Lo scopo del suo disegno di legge era di proteggere i membri del governo cantonale permettendo loro di invocare la nuova norma per rifiutare un dono senza essere considerati scortesi.

Per la consigliera di stato PLR Nathalie Fontanet l'esecutivo è già soggetto a molte regole. Tra queste vi è il divieto di accettare regali personali per un valore superiore a 100 franchi e di consegnare alla Cancelleria di Stato i regali che superano tale importo.