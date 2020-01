Adesso è sicuro: Donald Trump al WEF di Davos ci sarà

WASHINGTON D.C. - Donald Trump ha confermato che andrà a Davos per il WEF. Il presidente aveva inizialmente messo in forse la sua presenza, poi l'aveva definita «una possibilità» e - infine, in conferenza stampa - è arrivato il suo sì definitivo: ci andrà «per incontrare i leader mondiali».

La dichiarazione conferma una serie di voci date per scontate ma che non erano mai state confermate dal diretto interessato, probabilmente a causa del procedimento d'impeachment. Trump si recherà nei Grigioni proprio quando a Washington si terranno le battute iniziali del processo.

L'ultima volta che Trump aveva visitato la località grigionese per il WEF risale al 2018 (nel 2019 era infatti rimasto "bloccato" negli States per lo shutdown di Casa Bianca e amministrazioni pubblice). La sua presenza aveva generato molto scalpore e interesse mediatico, così come un notevole impegno per quanto riguarda la sicurezza e la logistica.

Il Forum economico mondiale, giunto alla sua 50esima edizione, si terrà dal 21 al 24 gennaio gennaio 2020. Ci sarà - tra gli altri - anche Greta Thunberg con la quale con il presidente americano ha avuto più di uno screzio via social.