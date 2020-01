Sempre più pedoni investiti a Friburgo

FRIBURGO - Il numero d'incidenti stradali, di cui sono vittime i pedoni, è aumentato di oltre il 60% nel corso del secondo semestre del 2019 nel canton Friburgo. La polizia ne ha censiti 55, contro 34 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

Tale evoluzione preoccupa la polizia cantonale friburghese, che ha allertato la popolazione sul peggioramento della situazione, indica una nota odierna. Le cifre concernono in particolare gli incidenti che coinvolgono i pedoni su un passaggio pedonale, la cui tendenza si è aggravata nel corso del mese di dicembre.

Gli incidenti si sono verificati il mattino presto o alla fine della giornata, in un contesto urbano nonché in talune località in cui il traffico è più denso. I pedoni maggiormente toccati dal fenomeno hanno tra i 20 e i 30 anni e tra i 40 e i 60 anni.

Le cause dei sinistri sono multiple. Si tratta in particolare d'incidenti dovuti a vestiti non appropriati alle condizioni di visibilità, a una velocità troppo elevata in prossimità delle strisce pedonali, a una distrazione momentanea e a un'illuminazione insufficiente.