Per salvare l'ambiente, non usate (troppo) sapone

SION (VS) - Il Vallese lancia una campagna per ridurre l'impiego di saponi, cosmetici e prodotti fitosanitari che contengono microinquinanti. Questi ultimi rappresentano una minaccia per fiumi, laghi e le risorse di acqua potabile.

Con la sua azione, il Servizio vallesano dell'ambiente (SEN) intende attirare l'attenzione sull'uso e abuso di sostanze come detergenti per WC, prodotti per il bagno oppure candeggina.

Con alcuni semplici gesti, ognuno può contribuire a diminuire la loro quantità nelle canalizzazioni, si legge in una nota, nella quale si ricorda come i metodi tradizionali di depurazione delle acque non riescano a eliminarli completamente.

Meglio allora scegliere prodotti naturali e dosare in maniera corretta queste sostanze, che spesso si rivelano essere inutili, aggiunge il SEN. Una volta che finiscono nei fiumi il danno è fatto. Sono nocive per gli ecosistemi: possono per esempio perturbare la sessualità dei pesci, rendendoli sterili. In primavera in diverse località del cantone saranno organizzati atelier informativi.