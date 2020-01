Un lupo a spasso sulle piste di Obersaxen

COIRA - Il lupo sta diventando un "cliente abituale" delle piste di Obersaxen (GR). L'ultimo avvistamento risale a soli tre giorni fa nell'area riservata ai bambini della locale scuola di sci. «Negli ultimi due mesi abbiamo notato la sua presenza in tutto il comprensorio sciistico», precisa a 20 minutes il presidente della scuola di sci Marco Casanova.

Casanova, però, ci tiene a rassicurare turisti e residenti: «Non sussiste alcun pericolo». Tuttavia, per non correre rischi inutili, è necessario seguire alcune misure di sicurezza. La più importante è quella di non lasciare cibo incustodito nei pressi delle piste in quanto esso rischierebbe di attirare il predatore.

Un rischio reale che non lascia tranquilli gli abitanti del villaggio grigionese. «È indispensabile agire. E bisogna farlo subito», afferma un residente che vuole rimanere anonimo. «Abbiamo paura per i nostri figli».

La presenza del lupo nella regione non è una novità. Ma quello che sorprende è che si sia avvicinato così tanto alle case in pieno giorno. «L'animale visto sulle piste di sci appartiene molto probabilmente al branco di Valgronda che si è stabilito in zona già a partire dal 2018», precisa Adrian Arquint, ispettore dell'Ufficio della caccia e della pesca del canton Grigioni.

La situazione sarà costantemente monitorata e alcune misure preventive sono già state previste.