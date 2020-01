Burnout professionale: record di esaurimenti in Svizzera

BERNA - La sempre crescente pressione nel mondo del lavoro ha serie conseguenze. La NZZ am Sonntag parla oggi di un record di esaurimenti in Svizzera: il numero di lavoratori che soffrono di disturbi è aumentato in modo considerevole.

Dal 2012 il numero delle interruzioni dell’attività lavorativa è aumentato del 50%. In sei casi su dieci si tratta di esaurimento o depressione, secondo le statistiche delle assicurazioni Swica e PKRück. Roger Ritler, un membro della direzione di Swica, spiega che il mondo dell’economia ha da tempo sottovalutato il problema: «Molte aziende non stanno ancora investendo abbastanza nella prevenzione e nel sostegno per le persone in difficoltà».

Reintegrazione che fallisce - Problemi sono riscontrati anche per quanto riguarda l'intervento medico più opportuno. «I dottori, spesso, quando si tratta di diagnosticare l'incapacità lavorativa agiscono troppo frettolosamente, impongono uno stop troppo lungo e al 100%», sostiene Miklaus Baer, ​​capo di WorkMed, l'unità di riabilitazione della clinica psichiatrica di Basilea Campagna.

A nome della Confederazione, l'esperto ha studiato il reinserimento professionale di chi ha sofferto di burnout professionale. Il risultato: nella maggior parte dei casi il reinserimento non riesce. Due terzi dei casi portano persino alla conclusione dei rapporti di lavoro.

L'incapacità di lavorare per esaurimento o depressione dura in media 18 mesi, il doppio rispetto ad altre malattie. La Confederazione stima che i costi dello stress superino i 10 miliardi di franchi all'anno.