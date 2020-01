Sotto la casa si nascondevano 17 tombe

REINACH - Gli abitanti di Reinach, a Basilea Campagna, sanno da un centinaio d’anni che sotto il quartiere di Rankhof si nascondono tombe medievali. La quantità di sepolture rinvenute sotto una casa recentemente abbattuta, però, è senza precedenti (oltre che leggermente inquietante): 17.

A dare notizia del ritrovamento è il centro cantonale di competenza per le ricerche archeologiche Archäologie Baselland, che sottolinea come, oltre la quantità, a essere degna di nota in questa nuova scoperta è l’epoca cui risalgono gli scheletri. Le tombe sono infatti del 550-600 dopo Cristo e confermano l’arrivo a Reinach, in quel periodo, di persone provenienti dall’alta valle del Reno: un apporto umano che ha scongiurato uno spopolamento della regione e ha garantito l’occupazione ininterrotta e la perduranza del nome della romana Rinacum (Reinach) per 2000 anni, dai tempi dell’Impero a oggi.

Come riporta 20 Minuten, le sepolture si trovavano sotto un’abitazione che è stata abbattuta per far posto a un nuovo edificio e gli archeologi avevano solo due mesi per effettuare lo scavo e prelevare i reperti d’interesse. Le 17 nuove tombe portano a quasi 40 il numero dei sepolcri medievali rinvenuti a Rankhof a partire dal 1910.

Particolarmente interessanti sono gli oggetti rinvenuti accanto alle salme, i più numerosi e antichi: spade corte e lunghe, un’ascia da lancio franca (o Francisca) e numerosi recipienti in ceramica.

Archäologie Baselland