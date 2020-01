Tenta di vendere online un animale esotico importato illegalmente: denunciato

WEINFELDEN - Se si possiede un animale esotico importato illegalmente in Svizzera può non essere una buona idea tentare di venderlo postando un annuncio online. Un 39enne residente nel canton Turgovia, però, non deve aver riflettuto a sufficienza al rischio di denuncia cui andava incontro offrendo il proprio iguana su internet.

Allertata da privati, la polizia ha infatti iniziato a indagare sulla sua inserzione, ha perquisito il suo appartamento a Weinfelden e lo ha denunciato per aver importato illegalmente il rettile e averlo tenuto in casa senza il necessario permesso. Il 39enne cittadino turco è stato altresì accusato di non aver garantito all'animale condizioni di vita adatte alla sua specie.

L'iguana, della lunghezza di 90 cm, è stato sequestrato con il supporto di un esperto di rettili e condotto in un rifugio per animali. L'intervento è avvenuto il 2 gennaio scorso e la polizia cantonale turgoviese ne ha dato notizia oggi.