Infezioni gravi dopo un trapianto per oltre la metà dei pazienti

GINEVRA - Più della metà dei pazienti che hanno subito un trapianto sviluppano infezioni gravi - il 60% delle quali di origine batterica - entro un anno. Lo dice lo studio di un gruppo di ricercatori svizzeri pubblicato sulla rivista Clinical Infectious Diseases.

In Svizzera sono più di 5000 le persone che vivono con uno o più organi trapiantati. Ogni anno, a circa 600 pazienti viene trapiantato un cuore, un rene, un fegato, un polmone o un pancreas.

Per ridurre il rischio di rigetto, queste persone devono assumere per tutta la vita farmaci immunosoppressori che li rendono particolarmente vulnerabili alle infezioni (batteriche, virali o fungine). È il caso soprattutto nei 12 mesi successivi all'operazione, quando le dosi immunosoppressive sono al massimo.

A partire dagli Anni '80, a questi pazienti viene inoltre prescritta una profilassi per proteggerli da alcuni patogeni opportunistici come il cytomegalovirus (il virus dell'herpes umano), l'organismo che provoca la toxoplasmosi e il fungo che causa la pneumocistosi.

3000 pazienti - «Finora non esistevano studi sull'incidenza delle infezioni nei pazienti sottoposti a profilassi», afferma Christian van Delden, responsabile dell'Unità di malattie infettive da trapianto presso gli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), che ha diretto la ricerca.

«L'impressione prevalente è che il rischio di infezione sia gradualmente diminuito dal secondo mese, in parallelo con la progressiva diminuzione degli immunosoppressori», ha aggiunto lo specialista, citato in una nota di HUG.

Lo studio ha preso in esame gli anni dal 2008 al 2014 e tiene conto di quasi 3'000 pazienti, ossia quasi tutte le persone trapiantate in quel periodo in Svizzera. Questi pazienti sono referenziati nello Studio svizzero della coorte dei trapianti (Swiss Transplant Cohort Study), che li segue dal 2008.

Cuore e polmoni in cima alla lista - Risultato: la profilassi previene efficacemente le infezioni da cytomegalovirus, da toxoplasma e le pneumocistosi che sono diventate rare. Più del 50% dei pazienti ha però avuto uno o più episodi infettivi gravi con altri agenti patogeni e con vulnerabilità molto diverse a seconda del tipo di organo trapiantato.

Nelle settimane successive al trapianto i pazienti più a rischio sono quelli che hanno ricevuto un cuore o dei polmoni. I destinatari del trapianto di polmoni rimangono molto vulnerabili anche in seguito. I pazienti sottoposti al trapianto di un rene rimangono invece relativamente al sicuro da gravi infezioni.

Più del 60% di tali infezioni sono inoltre risultate di origine batterica, generalmente causate da enterobatteri, batteri intestinali che tendono a sviluppare resistenza agli antibiotici. Lo studio ha inoltre evidenziato che la maggior parte delle infezioni colpisce l'organo trapiantato.

Guida per i medici - «Le nostre ricerche ci hanno permesso di stabilire una sorta di guida per i medici», conclude il professor van Delden. Per garantire un'adeguata profilassi bisogna tener conto della cronologia, del tipo di organo trapiantato e dei batteri più spesso coinvolti.