Arrestata la madre della bambina abbandonata

DÄRSTETTEN- La polizia cantonale bernese ha arrestato la presunta madre della neonata trovata abbandonata il 4 gennaio in un deposito per la manutenzione a Därstetten (BE). Sotto custodia della polizia si trova anche un uomo.

Il portavoce della polizia Christoph Gnägi ha confermato oggi a Keystone-ATS una notizia in tal senso del "Blick". La polizia cantonale indicherà il motivo dell'arresto quando sarà deciso se entrambe le persone saranno poste in detenzione preventiva. Secondo Gnägi ciò dovrebbe avvenire oggi o domani.

La polizia non fornisce informazioni su che tipo di relazione vi sia tra l'uomo arrestato e la presunta madre della neonata abbandonata avvolta in una coperta in una scatola di cartone. La bimba era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni a causa del freddo cui era stata esposta.

Gnägi ha indicato che lo stato di salute della piccola «almeno non è peggiorato». Esperti hanno indicato che in caso di persone trovate in ipotermia occorre sempre un certo tempo prima di poter fare prognosi serie sull'evoluzione dello stato di salute. Ciò vale soprattutto per i neonati, ha sottolineato Gnägi.

Già la scorsa domenica, giorno successivo al ritrovamento della neonata, la procura regionale dell'Oberland bernese aveva dichiarato di aver aperto un'inchiesta sull'accaduto. La presunta madre della neonata è della regione e ha dichiarato di aver dato alla luce la bimba senza l'aiuto di altre persone non lontano dal luogo del ritrovamento.