Al volante ubriaco e drogato, 18enne senza patente mette in pericolo i passanti

LUCERNA - La sera del 31 dicembre la polizia lucernese ha fermato un automobilista di 18 anni che guidava in città sotto l'influsso di alcol e stupefacenti e che, poco prima di venir bloccato, ha commesso varie infrazioni e causato diversi danni materiali, mettendo in pericolo la vita di alcuni passanti. Controlli ulteriori hanno rivelato che il giovane non era in possesso della patente.

Il conducente, di nazionalità svizzera, è stato notato verso le 22.10 mentre viaggiava a bordo della sua vettura senza rispettare i cartelli delle strade a senso unico, infrazione ripetuta con la polizia già alle calcagna. L'auto ha inoltre urtato un cartello di divieto di posteggio.

Sul Seebrücke il 18enne ha poi eluso un posto di blocco e ha in seguito messo a repentaglio la vita di due passanti che, per evitare di essere investiti, si sono gettati ai lati della strada. Il conducente ha poi finito la sua pazza corsa contro un deposito di biciclette, danneggiando diverse due ruote.

I danni materiali sono stimati in circa 15'000 franchi, precisa la polizia, la quale è alla ricerca di eventuali testimoni e invita i due passanti che sono riusciti a scansare l'automobile guidata dal 18enne a sporgere denuncia.