"Troppo poveri" per passare le Feste in famiglia

GINEVRA - «Se sei svizzero e con un reddito modesto, e viaggi con difficoltà in quanto su una sedia a rotelle, saresti felice di accogliere tua madre algerina di 78 anni e tuo fratello per 10 giorni. Ma questo non è possibile. Perché sei troppo povero».

Con questo post su Facebook, Alia Chaker Mangeat, candidato PPD al Municipio di Ginevra, ha scatenato una forte ondata di solidarietà alla fine di dicembre. La disavventura segnalata è quella vissuta da Djamel, uno svizzero cinquantenne di origine algerina che vive a Versoix da 14 anni.

Soffrendo di una malattia degenerativa che lo costringe a muoversi su una sedia a rotelle, voleva riunire sua madre e suo fratello per Natale. La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha però deciso diversamente, rifiutando di rilasciare un visto ai parenti. Il rischio migratorio è stato identificato come troppo elevato.

«Sono stato molto colpito», spiega Djamel a 20 Minutes. «Nella sua decisione, il SEM dipinge un ritratto della mia famiglia umiliante. Non tutti gli algerini sognano di stabilirsi in Svizzera. La qualità di vita lì è buona, non è la Siria!».

La decisione del SEM è basata in particolare sul reddito di coloro che richiedono il visto. Tuttavia, la madre di Djamel percepisce una pensione da vedova e suo fratello è un funzionario del Ministero degli Interni. Ma non è abbastanza. «Ovviamente, il loro reddito è considerato modesto per gli standard svizzeri. Ma mia madre possiede comunque una casa». Un altro criterio sarebbe rappresentato dai legami della madre e del fratello di Djamel con il loro paese. La prima lascerebbe figli e nipoti, il secondo una moglie. Ma ancora una volta, per la SEM, non è abbastanza.

Tutto questo lascia Djamel in preda allo sconforto e la rabbia: «Sono in Svizzera per amore di mia moglie, non per soldi. Sono stato lì per 14 anni. Avrei potuto invocare il ricongiungimento familiare e rimpatriare la mia famiglia, se lo avessero voluto. Ma non è questo il caso. Per quanto possa sembrare difficile da credere, mia madre non vuole rinunciare alla sua vita e ai suoi cari».