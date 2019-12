A Basilea e Zurigo fuochi d'artificio più corti o "compensati" per rispetto dell'ambiente

BASILEA / ZURIGO - La protezione dell'ambiente fa capolino anche a San Silvestro: Basilea riduce di circa un terzo lo spettacolo pirotecnico per limitare le emissioni di polveri sottili, Zurigo lo compensa per renderlo neutrale in termini di CO2.

Gli organizzatori nella città-cantone hanno voluto dare «un segnale in termini di sostenibilità ambientale», hanno riferito in un comunicato le autorità. I fuochi pirotecnici dureranno 16 minuti invece dei 21 delle passate edizioni, ha precisato a Keystone-ATS Sabine Horvath, a nome del Consiglio di Stato. Nella città sul Reno, ha ricordato, le polveri fini prodotte in occasione dello spettacolo di San Silvestro rappresentano il 2%-3% di tutte queste emissioni in un anno.

Gli organizzatori dei festeggiamenti sulla Limmat non hanno considerato l'inquinamento atmosferico, ma il riscaldamento globale. «Per la prima volta i fuochi pirotecnici saranno del tutto climaticamente neutri», hanno comunicato, aggiungendo di aver affidato alla fondazione myclimate il compito di misurare le emissioni di anidride carbonica. Queste saranno compensate in un progetto in Ruanda volto a ridurre l'abbattimento di alberi per ottenere legno combustibile. L'iniziativa ha anche lo scopo di proteggere i gorilla di montagna e la salute delle popolazioni locali.