Cucina off limits causa “incidente” gastrointestinale: la prigione ordina un catering

SAXERRIET (SG) - Ha avuto un inaspettato e sgradevole epilogo l’epidemia di norovirus che, nella settimana che ha preceduto il Natale, ha costretto in quarantena 27 dei circa cento ospiti del penitenziario di Saxerriet, a Sennwald nel canton San Gallo. Dopo che, a Santo Stefano, l’ultimo detenuto malato è stato tolto dall’isolamento, un altro prigioniero è stato infatti male di stomaco nelle cucine della struttura, costringendo la direzione a chiuderle e a ordinare un servizio di catering.

Venerdì, «un detenuto ha vomitato ovunque nel locale in cui si lavano piatti, bicchieri e posate», ha raccontato a 20 Minuten una fonte interna. Come confermato dai responsabili del carcere, le cucine rimarranno ora chiuse per tre giorni e tutto il materiale sarà scrupolosamente lavato e disinfettato. Una «misura preventiva per la tutela della comunità dei detenuti e dei collaboratori e per essere tranquilli», ha spiegato il direttore della struttura, Martins Vinzens. Il servizio sostitutivo di ristorazione esterno che è stato commissionato, ha assicurato, «ha funzionato al meglio».

È ancora da stabilire se il malore che ha colpito il prigioniero in cucina sia legato all’epidemia di norovirus, un germa che causa diarrea e vomito. L’uomo era stato tra i primi ad ammalarsi ed era stato dichiarato guarito. Il penitenziario difende la propria gestione dell’emergenza: «Il nostro sistema di gestione delle crisi si è dimostrato molto indicato ed efficiente», ha sottolineato Vinzens.

Keystone