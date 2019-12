WEF, anche l'agenda delle manifestazioni di protesta è ricca

DAVOS - La 50esima edizione del Forum economico mondiale di Davos (WEF) sarà accompagnata dalle abituali manifestazioni di protesta: nella località grigionese la Gioventù socialista organizzerà un evento per il clima mentre a Zurigo è prevista una marcia contro l'incontro che annualmente riunisce personalità del mondo economico e politico.

La Gioventù Socialista (Giso) grigionese e svizzera hanno annunciato oggi di aver inoltrato in novembre una richiesta alle autorità di Davos per poter manifestare il 21 gennaio. Queste ultime hanno preannunciato che il permesso verrà concesso il 7 gennaio, secondo gli organizzatori.

Il giorno dopo, il 22 gennaio, alla Helvetiaplatz di Zurigo dovrebbe svolgersi una manifestazione contro il WEF. La protesta, indetta da Giovani Verdi, Giso e Movimento per il Socialismo (MpS) si svolgerà all'insegna del motto "50 anni sono sufficienti", se otterrà l'autorizzazione. In questi 50 anni sono state sprecate ingenti somme di denaro pubblico per garantire la sicurezza dei partecipanti, ma non sono stati raggiunti risultati positivi, affermano gli organizzatori.