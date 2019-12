Ecco il lavoro che fa per te

BERNA - Le FFS hanno bisogno di macchinisti. Ma l’azienda offre anche altri posti di lavoro. E per permettere agli aspiranti candidati di trovare l’impiego giusto, ora le FFS offrono un apposito strumento di ricerca.

Insomma, è sufficiente rispondere a sette domande per scoprire i profili più adatti. Che sia quello del macchinista o quello del consulente alla clientela, passando da molti altri settori in ambito ferroviario.

Ma funziona? Non ne è convinto Gerhard Bruederlin, professore esperto di management del personale: «A causa dei dati limitati, il risultato non è abbastanza preciso» spiega a 20 Minuten. Per questo chi è in cerca di un lavoro si troverebbe confrontato con impieghi per i quali non è nemmeno qualificato. Secondo l’esperto sarebbe dunque necessaria tutta una serie di ulteriori informazioni.

Lo strumento, che si presenta come una sorta di “gioco online”, permetterebbe comunque di aumentare l’interesse nei confronti delle FFS. E infatti il portale con le offerte di lavoro starebbe registrando un aumento delle visite. «Il jobfinder permette di mostrare quante possibilità offrono le FFS» spiega una portavoce dell’azienda.