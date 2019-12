Cambiamenti in vista per il 2020 degli svizzeri

BERNA - Con il nuovo anno gli svizzeri saranno confrontati a una serie di novità. Il tasso di contribuzione dell'AVS verrà innalzato, mentre ci sono buone notizie ad esempio per proprietari di case e utenti del web.

Come deciso in maggio dagli elettori, i contributi da versare all'AVS aumenteranno di 0,3 punti percentuali. Per metà se ne faranno carico i dipendenti e per metà i datori di lavoro.

I proprietari di abitazioni beneficeranno di detrazioni dall'imposta federale diretta. Le spese per gli investimenti per il risparmio energetico e i costi di smantellamento saranno ripartiti su tre periodi fiscali.

Navigare su Internet sarà più immediato. La velocità minima prevista dal servizio universale per surfare sul web tramite un collegamento a banda larga verrà infatti più che triplicata.

Le emissioni delle autovetture nuove non dovranno superare i 95 g di CO2 per chilometro. Gli importatori che falliranno nel rispettare questo limite andranno incontro a una sanzione.

Verranno abbassate le compensazioni per gli impianti fotovoltaici. La rimunerazione per l'immissione di elettricità verrà ridotta a 9 centesimi per chilowattora.

Tutte le banconote in circolazione a partire dal 1976 potranno essere cambiate senza limiti temporali. Finora i biglietti di banca perdevano valore dopo vent'anni.

Saranno aboliti i privilegi fiscali cantonali per le holding. In questo modo la Svizzera reagisce alle pressioni internazionali in materia.

Alle grandi banche si applicheranno disposizioni sui fondi propri più severe. Per UBS e Credit Suisse saranno necessari 24 miliardi di franchi supplementari.

Verrà progressivamente adeguato il sistema della perequazione finanziaria. Il motivo è che i Cantoni beneficiari ricevono al momento più denaro di quanto previsto da quelli considerati ricchi, che al contrario pagano troppo.

Le malattie tumorali saranno catalogate in un registro nazionale in modo più completo e uniforme. Per disporre di dati completi relativi a tutto il territorio verrà introdotto un obbligo di notifica per gli ospedali e i medici.

Addio al fungicida clorotalonil. Saranno vietati tutti i prodotti fitosanitari contenenti il pesticida, dato che non è possibile escludere che la sua degradazione abbia un effetto negativo a lungo termine sulla salute.

Verrà applicato un nuovo sistema per i controlli delle aziende agricole. Saranno tenute maggiormente sotto controllo quelle già note per lacune, inoltre il 40% delle verifiche sul benessere degli animali avverrà senza preavviso.

Vi saranno meno ostacoli burocratici per le coppie che intendono sposarsi. Il termine di attesa di dieci giorni tra la procedura preparatoria e la celebrazione del matrimonio sarà cancellato.

Non ci sarà più alcun limite alcolemico per i conducenti di canotti e piccole imbarcazioni. Questo perché il valore è difficile da controllare e perché simili natanti comportano meno rischi rispetto a quelli provvisti di motore.

La posizione di chi ha subito danni riconoscibili soltanto a distanza di anni dall'evento scatenante - come le vittime dell'amianto - viene migliorata. Il termine di prescrizione assoluto in caso di danni alle persone passerà infatti da 10 a 20 anni.

Le multe disciplinari potranno essere appioppate anche al di fuori del traffico stradale, punendo anche violazioni come fumare in luoghi pubblici e il consumo di cannabis. Al massimo potranno ammontare a 300 franchi.