Albero di Natale: 1,2 milioni all'anno

BERNA - È uno dei simboli imprescindibili del Natale, anche nelle case svizzere è raro che nel periodo natalizio manchi un bell’albero decorato. Non solo, come è possibile vedere nella gallery, in tutto il mondo rappresenta un punto d'incontro negli spazi pubblici per i momenti conviviali dei giorni di festa.

In Svizzera vengono venduti ogni anno circa 1,2 milioni di alberi di Natale. Poco più della metà di questi sono importati dalla Danimarca, dalla Germania o dall'Olanda. Dal 40 al 45% proviene invece da una produzione locale. Nel nostro paese esistono anche regole molto precise che disciplinano questo settore, emesse dall’associazione IG Svizzera Christbaum. Un esempio su tutti è la suddivisione degli alberi in due categorie, A e B, a seconda della loro densità.

Dal piacere per il momento delle decorazioni, si passa poi alla difficoltà di mantenere in salute l’albero. Quando viene portato nelle nostre abitazioni spesso è già sofferente perché è stato tagliato molto tempo prima. Bisogna quindi fare molta attenzione, e prendersene cura. Nel caldo delle case, gli alberi seccano ancora più velocemente, tanto che evapora fino a un litro di acqua al giorno. Il pericolo d'incendio è alto, gli alberi possono andare a fuoco in 30 secondi. In Svizzera si contano 1000 incendi all’anno di questo tipo.

keystone-sda.ch / STF (Alexander Zemlianichenko)