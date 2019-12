Vento tempestoso a San Gallo: «Non andate in autostrada»

SAN GALLO - Una violentissima tempesta di Föhn sta attraversando la Svizzera Centrale e Orientale in queste ore. Le raffiche di vento hanno superato i 100 chilometri orari non solo in montagna, ma pure nelle vallate. «A Les Diablerets (VD) le folate hanno raggiunto i 126 km/h», precisa il servizio meteorologico di SRF-Meteo. Il record di giornata appartiene però a Gütsch sopra Andermatt (UR) dove sono stati toccati picchi di 192 km/h. Nel canton Uri il Favonio soffia ormai da 40 ore, un periodo molto lungo ma non da primato: nel 1993, infatti, il Föhn avea spirato per addirittura 138 ore. In pianura, invece, il vento ha raggiunto i 117 km/h a Gersau (SZ), i 111 a Meiringen (BE) e 104 a Lucerna.

La violenza delle folate ha pure avuto un effetto nefasto sul traffico sia su strada che su binario. Diverse compagnie ferroviarie hanno infatti deciso di sospendere le corse per precauzione. Nella Svizzera romanda, ad esempio, è stata interrotta la tratta tra Aigle (VD) e Monthey (VS).

Nel canton San Gallo le raffiche di vento hanno addirittura perturbato il traffico autostradale. Tanto che la polizia cantonale ha pubblicato sui suoi profili social un avvertimento riguardante l'A1. «Se possibile non andate in autostrada». Poi avverte chi non può farne a meno: «State molto attenti alle raffiche sull'A1. In particolar modo chi ha un rimorchio, che potrebbe ribaltarsi». Nella mattinata, infatti, ben tre rimorchi sono stati spazzati via dalla forza imperiosa del vento. MeteoSvizzera ha diramato per la regione di San Gallo un'allerta di livello 4 (pericolo forte) valido fino alle 18.00 di oggi.

I meteorologi prevedono che il Föhn continuerà a spirare nel pomeriggio raggiungendo i 130 km/h in pianura e i 170 km/h sulle Alpi. Le folate, così violente, potrebbero provocare dei danni. Per questo i meteorologi danno alcuni semplici consigli: «Fissate o rimuovete qualsiasi oggetto presente all'esterno, in particolar modo le decorazioni natalizie. Evitate le passeggiate nei boschi, poiché c'è il pericolo di caduta di rami».

Colonnina di mercurio impazzita - I venti tempestosi hanno provocato i (tradizionali) sbalzi di temperatura tipici del Favonio: a Bischofszell (TG) questa mattina si registravano -1 gradi, ma nello spazio di un'ora le calde raffiche provenienti dalle montagne hanno fatto salire a +14 la colonnina di mercurio, che si è poi portata addirittura a +19 nel pomeriggio.

Acqua a catinelle in Ticino - Se la Svizzera Orientale e Centrale è confrontata con il vento, il Ticino deve vedersela (come da quattro giorni a questa parte) con l'acqua. La pioggia infatti è caduta incessante in mattinata e continuerà a farlo fino a notte inoltrata. Gli accumuli saranno importanti e varieranno tra i 50 e i 100 millilitri di pioggia, ovvero il quantitativo che normalmente cade in tutto il mese di dicembre.