Richiedenti asilo respinti: gli irregolari dovrebbero ricevere un documento

BERNA - Migliaia di richiedenti asilo continuano a vivere in Svizzera nonostante la loro richiesta d'asilo sia stata respinta. A volte rimangono qui per anni. Secondo un nuovo rapporto della Commissione federale della migrazione (CFM), a fine 2017 i richiedenti asilo respinti che avrebbero dovuto lasciare il Paese ma continuavano a vivere in Svizzera grazie alle prestazioni di soccorso erano 8'500.

Più di 5mila di loro vivono con gli 8-12 franchi al giorno garantiti da questa diaria da anni. Devono abitare negli alloggi che vengono loro assegnati e devono confermare regolarmente la loro presenza con una firma. Molti di loro, inoltre, non possono lasciare la Svizzera perché non dispongono per esempio di documenti di viaggio, evidenzia il rapporto presentato da 20 Minuten. Per di più, se incappano in un controllo possono essere multati o arrestati per soggiorno illegale.

Ora, la CFM intende cambiare questo stato di cose e propone di emettere per loro un nuovo documento: «Queste persone devono ricevere urgentemente un documento per evitare di continuare a essere multate per soggiorno illegale durante i controlli delle forze dell’ordine», scrivono gli autori del rapporto. Un simile di documento, sottolineano, «eliminerebbe l’illegalità del soggiorno».

Il problema, tuttavia, non si limita ai richiedenti asilo respinti a beneficio delle prestazioni di soccorso. Ci sono infatti tra le 8mila e le 33mila persone che vivono nell’ombra: le autorità non sanno dove siano. Anche per loro, precisa il rapporto, dovrebbero essere previsti in futuro dei permessi di dimora per persone ammesse provvisoriamente che permettano loro di rimanere.

Oggi, infatti, questi documenti possono essere ottenuti solo dalle persone che sono rimaste sempre tracciabili da parte delle autorità, ma permetterebbero proprio a coloro che vivono nell’ombra di avere la possibilità di dimostrare «che possono adattarsi al meglio alle abitudini della Svizzera senza creare problemi o delinquere».

Un’ulteriore proposta avanzata nel rapporto della CFM è di garantire l’accesso al mercato del lavoro almeno a coloro che ricevono le prestazioni di soccorso da anni. Al momento, infatti, queste persone non sono autorizzate a cercare un lavoro. Potrebbero così imparare bene la lingua del posto dopo anni di soggiorno e sfuggire a «condizioni di vita e di lavoro precarie»: «Una regolarizzazione del loro statuto è urgente», afferma la CFM.

Secondo la consigliera nazionale PPD Elisabeth Schneider-Schneiter, tuttavia, tali proposte trascendono le disposizioni di legge: «Il diritto d’asilo restrittivo è stato voluto dal Parlamento e dal Popolo», sostiene. A suo avviso, inoltre, garantire dei permessi di dimora per persone ammesse provvisoriamente anche a coloro che sono usciti temporaneamente dai radar del sistema sarebbe sbagliato: «Il fatto che qualcuno scompaia nell’ombra indica una mancanza di volontà di cooperare», aggiunge.

Anche Andreas Glarner (Udc) è dello stesso avviso: «Le proposte della commissione valgono meno di niente», denuncia. «Una situazione illegale verrebbe così legalizzata», fa notare. «In Africa ogni 12 giorni nascono un milione di persone - sostiene Glarner -. Questo non lo possiamo risolvere qui» (oggi in Africa vivono 1,3 miliardi di persone e l’Onu prevede in effetti che la popolazione della parte subsahariana del continente raddoppi entro il 2050, ndr).

La consigliera nazionale socialista Mattea Meyer è, al contrario, a favore delle proposte della CFM: «La situazione delle persone che non ricevono l’asilo, ma non possono essere espulse è insostenibile», commenta. La possibilità di un documento ad hoc, a suo avviso, dovrebbe essere sondata. «Oggi come oggi le persone vengono multate solo a causa della mancanza di un permesso di soggiorno - sottolinea Meyer -. Ciò causa costi ingenti per la collettività e danneggia le persone colpite».