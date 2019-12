In travaglio sull'A2, la bimba nasce davanti alla centrale di polizia

EMMEN - Non è stato il tipico intervento di polizia quello andato in scena domenica scorsa sull’autostrada A2, a Emmen. Niente incidenti né veicoli in avaria. A chiamare le forze dell’ordine attorno alle 18.30, chiedendo assistenza, è stato un padre di famiglia che stava accompagnando la moglie in ospedale per partorire.

La donna è infatti entrata in travaglio mentre si trovava in auto. Giunti sul posto, gli agenti hanno scortato la famiglia (in auto c’erano anche i due figli della coppia) fino al posto di polizia di Emmenbrücke-Sprengi dove, grazie all’intervento del personale sanitario e di un’ostetrica, è nata una piccola bimba.

Madre e figlia - entrambe in ottima salute - sono state in seguito portate in ospedale con un’ambulanza, mentre la polizia ha accompagnato il padre con i figli.