Dal 2020 Internet gratis sui treni, giornali online e film

BERNA - Il 2020 sarà per le FFS l’anno di Internet. L’azienda ferroviaria intende infatti potenziare la navigazione sui treni a lunga percorrenza. Già da maggio di quest’anno coloro che hanno viaggiato tra Zurigo–Ginevra, San Gallo–Losanna e Basilea–Bienne (IC 5/IC 51) hanno potuto usufruire di una connessione Internet gratuita. Il bilancio per le FFS è positivo. Inoltre l’app «FreeSurf FFS», necessaria per connettersi alla rete Internet gratuita, è stata scaricata quasi 40 000 volte. Circa 3000 clienti utilizzano regolarmente FreeSurf FFS. Per questo motivo le FFS hanno deciso di estendere la navigazione Internet gratuita in tutti i circa 2500 treni del traffico a lunga percorrenza. Nei primi mesi del 2020 sarà indetto un concorso pubblico aperto a tutti gli operatori di telefonia mobile interessati.

L’azienda punterà sulla tecnologia WLAN nel traffico viaggiatori internazionale per equipaggiare i propri treni Astoro (ETR 610) e Giruno. A partire dall’orario 2020 i clienti che viaggeranno sulle linee EuroCity attraverso il San Gottardo o il Sempione potranno usufruire della connessione WLAN gratuita su tutti i nuovi treni Giruno. Sui treni Astoro questa tecnologia verrà implementata gradualmente entro il 2021. Grazie alla connessione WLAN i viaggiatori potranno accedere gratuitamente al portale di infotainment «FFS Onboard», in cui potranno consultare le ultime notizie sulle FFS, leggere quotidiani, riviste e documenti in formato elettronico, guardare un film o giocare online.

Le novità per l’anno prossimo non si fermano qui. Durante il rollout di FreeSurf FFS verranno installati ulteriori beacon nei treni, che consentiranno di offrire nuovi servizi ai viaggiatori nel traffico a lunga percorrenza: il più importante è «Inclusive FFS», un servizio di supporto audio in treno dedicato alle persone ipovedenti. Nel corso del prossimo anno questo servizio sarà disponibile per tutti i clienti negli app store Android e iOS. La tecnologia dei beacon è utile anche per velocizzare l’informazione alla clientela in caso di perturbazione, per organizzare la pulizia dei treni in modo più mirato e per gestire la manutenzione in modo più efficace. Le soluzioni in tutti questi ambiti sono in elaborazione.