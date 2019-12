Il Governo dà luce verde alle nuove strade

BERNA - Il decreto sulla fase di potenziamento 2019 per le strade nazionali, e il relativo credito d'impegno che permetterà anche di finanziare il raddoppio del San Gottardo, entrerà in vigore il prossimo primo gennaio. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

I 5,65 miliardi per la Fase di potenziamento 2019 comprendono il decongestionamento dell'area di Crissier (VD), il cosiddetto "bypass" di Lucerna e la circonvallazione di Le Locle (NE), progetti proposti dal governo, nonché le strade di aggiramento di La-Chaux-de-Fonds (NE) e di Näfels (GL), aggiunte dal Parlamento. Parte della somma - 2,084 miliardi per la precisione - verranno impiegati per il raddoppio del San Gottardo.

I lavori preliminari per il nuovo traforo tra Airolo e Göschenen (UR), come annunciato ieri, inizieranno nell'estate 2020. L'apertura del nuovo tubo è attualmente in calendario a metà 2029.