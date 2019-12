Ecco il primo rifugiato con un impiego fisso presso La Posta

BERNA - «Da ragazzo dal futuro incerto a collaboratore della logistica con ottime prospettive», è così che La Posta descrive Henok Afewerki, il primo rifugiato che ha ottenuto un impiego fisso nell’azienda. Il suo obiettivo è chiaro: «Voglio passare alla fase successiva e voglio mettercela tutta». Secondo il responsabile della formazione in logistica il suo esempio sarà un insegnamento per molti.

Come riporta La Posta, dopo aver svolto il pretirocinio integrativo e la formazione, dal 1º agosto il 24enne lavora come addetto alla logistica CFP nel Centro pacchi di Härkingen: spartisce i pacchi, controlla le macchine, scarica, carica. «Henok lavora benissimo, è un collaboratore molto capace, la lingua a volte è ancora un limite, ma imparerà», ha spiegato il suo superiore Philipp Schneeberger.

Dopo un viaggio non privo di difficoltà Afewerki è arrivato in Svizzera da rifugiato: ora è impiegato, ha uno stipendio fisso, un appartamento e paga le tasse in Svizzera. Il ragazzo ha raccontato che i suoi parenti sono molto felici per lui, ma non capiscono cosa sia il suo lavoro. «Non riescono proprio a immaginare cosa faccio - ha spiegato il giovane - perché questo lavoro non esiste in Eritrea».

Afewerki ha le idee molto chiare su cosa fare in futuro nel Centro pacchi di Härkingen: «Il mio sogno è diventare un giorno responsabile di gruppo».

Il responsabile della formazione di base Logistica e manutenzione della Posta Roland Scheidegger è orgoglioso: «La possibilità che offre La Posta di combinare vari apprendistati nella logistica è un aspetto che agevola l’integrazione. Le persone hanno quindi maggiori opportunità d’impiego dopo l’apprendistato».

Attualmente La Posta sta offrendo un pretirocinio integrativo a 13 giovani con stato di rifugiato.