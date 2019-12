Una misteriosa ereditiera ricercata in Svizzera

BERNA - Due avvocati austriaci sono alla ricerca di una misteriosa ereditiera che dovrebbe vivere in Svizzera. La donna sarebbe la figlia illegittima di Franz Etschmann, un facoltoso milionario deceduto nel 2018 a Vienna. In quanto unica discendente in vita, la misteriosa fortunata - come riportato da Tele Bärn - ha il diritto di reclamare gran parte della fortuna accumulata dal padre.

Franz Etschmann abbandonò Vienna per trasferirsi in Svizzera nel 1961. Nel nostro Paese visse tre anni. E durante questo periodo ebbe una figlia, concepita al di fuori del matrimonio. Figlia di cui successivamente ha perso le tracce. Nel 1964 ritornò nella capitale austriaca e si sposò altre due volte. Ma senza mai mettere al mondo un altro bambino.

Per questo motivo i suoi avvocati si trovano ora a Berna. Alla ricerca di quella figlia perduta che non sa di essere l'erede di un bel gruzzolo. Secondo le loro stime, la donna misteriosa dovrebbe avere tra i 55 e i 57 anni e potrebbe reclamare «diverse centinaia di migliaia di franchi».

I due legali trascorreranno almeno una settimana nella capitale elvetica per tentare di ritrovare quella figlia perduta. Se la loro missione fallirà, resterà una sola strada percorribile: «Tutti i soldi andranno allo Stato austriaco», precisa uno dei due avvocati.

L'impresa non sarà sicuramente facile da portare a termine, come spiega l'archivista della Città di Berna Roland Gerber: «È molto complicato che il nome di Etschmann compaia negli archivi. Non è nemmeno sicuro che esistano informazioni riguardo alla figlia». Ma le complicazioni non finiscono qui. «Se l'erede si manifestasse, dovrebbe dimostrare di essere realmente sua figlia. Un certificato di nascita che porta il nome del padre sarebbe l'ideale», precisa il legale assunto dal defunto.

Le ricerche di eredi misteriosi non sono una rarità per i due avvocati così come i viaggi all'estero. «È incredibile quante poche persone scrivano un testamento prima di morire».